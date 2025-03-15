0

Этторе Мессина: «Игра стала слишком жесткой, может, пора изменить правила»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями об особенностях баскетбола в Евролиге.

«Я думаю, что такие игры очень нравятся болельщикам, в них всегда есть драма и азарт. Каждый матч – это битва. Игроки сражаются, как студенты в США: ныряют за мячом, отдают все, что есть, сердце и душу. Но в то же время игра стала очень, очень жесткой. Тяжело создавать моменты для бросков и атаковать против такой агрессивной защиты.

Сложно найти пространство. Именно поэтому трудно сравнивать эту эпоху с прошлыми. Такую игру интересно смотреть, но, возможно, пришло время подумать над изменениями в правилах, чтобы игроки атаки получили больше свободы.

Некоторые тренеры говорили о правиле трех секунд в защите. Сейчас очень тяжело что-либо сделать в «краске». Там много крупных тел, много контакта, и судьям непросто уследить за всем этим. На мой взгляд, судить матчи становится все более сложно.

С таким количеством сильных и атлетичных игроков площадка кажется меньше. Нам нужно понять, как создать больше пространства, чтобы хорошо оснащенные игроки могли атаковать более эффективно», – сказал Мессина.

«Милан» Мессины обыграл «Црвену Звезду» в четверг – 82:80.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
logoЭтторе Мессина
logoМилан
logoЦрвена Звезда
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Этторе Мессина о финансовом «фэйр-плей» Евролиги: «Понимаю задачи, но не знаю, получится ли применить»
вчера, 15:25
Этторе Мессина: «Европейский баскетбол скоро потеряет молодежь из-за контрактов в американских университетах»
713 февраля, 10:55
Этторе Мессина: «Я навредил нескольким игрокам в своей карьере. Мне нужны те, кто не будут зависеть от моего настроения»
13 февраля, 10:44
Главные новости
Леброн Джеймс пропустит еще одну неделю из-за травмы паха
113 минут назад
Боб Мэхоуни – о 45 очках Дончича против «Бакс»: «Даже при поражении Лука показывает, что «Лейкерс» выиграли трейд»
2сегодня, 12:25
Единая лига ВТБ. «Енисей» разгромил «Астану»
сегодня, 12:10
Дэрил Мори: «Мы используем нейросети при принятии решений»
7сегодня, 11:47
Кевон Луни: «Обмен Батлера дал нам новый импульс»
6сегодня, 08:58
Джимми Батлер играл в домино, ожидая обмена из «Майами»
6сегодня, 08:03
Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»
2сегодня, 07:23
Эргин Атаман: «Проиграли матч из-за двух судейских ошибок»
1сегодня, 07:15
53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»
17сегодня, 07:09Видео
Северная Каролина не смогла сравнять счет в концовке матча с Дьюком из-за заступа во время штрафного
2сегодня, 06:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Манису»
22 минуты назадLive
Дуэйн Уэйд: «Разум Джеймса все еще может приказывать телу»
сегодня, 12:10
Пол Пирс: «Беспокоюсь за «Селтикс»
2сегодня, 12:06
Чарльз Баркли: «Джимми Батлер вдохнул в «Голден Стэйт» новую жизнь»
2сегодня, 11:40
Джеймс Долан: «Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали»
сегодня, 11:36
Майкл Мэлоун выбросил итоговый протокол игры с «Лейкерс» в мусорную корзину
сегодня, 11:09Видео
Джош Харт: «Хотелось бы, чтобы Грин просто извинился перед Таунсом»
4сегодня, 10:41
Адриатическая лига. «Морнар Бар» – Студентски центар»
сегодня, 10:22
Чемпионат Греции. ПАОК – Кардицас, «Лаврион» примет АЕК
сегодня, 10:15
Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
7сегодня, 10:12