Этторе Мессина: «Игра стала слишком жесткой, может, пора изменить правила»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями об особенностях баскетбола в Евролиге.

«Я думаю, что такие игры очень нравятся болельщикам, в них всегда есть драма и азарт. Каждый матч – это битва. Игроки сражаются, как студенты в США: ныряют за мячом, отдают все, что есть, сердце и душу. Но в то же время игра стала очень, очень жесткой. Тяжело создавать моменты для бросков и атаковать против такой агрессивной защиты.

Сложно найти пространство. Именно поэтому трудно сравнивать эту эпоху с прошлыми. Такую игру интересно смотреть, но, возможно, пришло время подумать над изменениями в правилах, чтобы игроки атаки получили больше свободы.

Некоторые тренеры говорили о правиле трех секунд в защите. Сейчас очень тяжело что-либо сделать в «краске». Там много крупных тел, много контакта, и судьям непросто уследить за всем этим. На мой взгляд, судить матчи становится все более сложно.

С таким количеством сильных и атлетичных игроков площадка кажется меньше. Нам нужно понять, как создать больше пространства, чтобы хорошо оснащенные игроки могли атаковать более эффективно», – сказал Мессина .

«Милан » Мессины обыграл «Црвену Звезду » в четверг – 82:80.