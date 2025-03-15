Этторе Мессина: «Игра стала слишком жесткой, может, пора изменить правила»
«Я думаю, что такие игры очень нравятся болельщикам, в них всегда есть драма и азарт. Каждый матч – это битва. Игроки сражаются, как студенты в США: ныряют за мячом, отдают все, что есть, сердце и душу. Но в то же время игра стала очень, очень жесткой. Тяжело создавать моменты для бросков и атаковать против такой агрессивной защиты.
Сложно найти пространство. Именно поэтому трудно сравнивать эту эпоху с прошлыми. Такую игру интересно смотреть, но, возможно, пришло время подумать над изменениями в правилах, чтобы игроки атаки получили больше свободы.
Некоторые тренеры говорили о правиле трех секунд в защите. Сейчас очень тяжело что-либо сделать в «краске». Там много крупных тел, много контакта, и судьям непросто уследить за всем этим. На мой взгляд, судить матчи становится все более сложно.
С таким количеством сильных и атлетичных игроков площадка кажется меньше. Нам нужно понять, как создать больше пространства, чтобы хорошо оснащенные игроки могли атаковать более эффективно», – сказал Мессина.
«Милан» Мессины обыграл «Црвену Звезду» в четверг – 82:80.
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