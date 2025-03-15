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Леброн Джеймс посетил игру своего сына Брайса в чемпионате штата

Лидер «Лейкерс» предпочел эту игру матчу в Денвере против «Наггетс».

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, сегодня прилетел в Сакраменто, чтобы посмотреть, как его младший сын, Брайс Джеймс, выступает в финале CIF State Division 1.

Брайс Джеймс играет за команду Сьерра-Кэньон, которая в четвертый раз вышла в финал чемпионата, их соперник – Линкольн-Хай из Стоктона.

По сообщению Криса Хэйнса, Джеймс-старший выполнил все медицинские процедуры, назначенные ему на сегодня, и «Лейкерс» поддерживают его желание быть рядом с сыном и семьей и считают, что эту игру Джеймсу пропускать нельзя.

Лидер «озерников» получил травму паха 8 марта в игре с «Бостоном», сообщалось что форвард пропустит 1-2 недели.

Без Джеймса-старшего «Лейкерс» провели 3 игры, потерпев поражение во всех из них, включая сегодняшний матч против «Денвера».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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