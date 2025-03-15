  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Боб Мэхоуни – о 45 очках Дончича против «Бакс»: «Даже при поражении Лука показывает, что «Лейкерс» выиграли трейд»
2

Боб Мэхоуни – о 45 очках Дончича против «Бакс»: «Даже при поражении Лука показывает, что «Лейкерс» выиграли трейд»

Журналист The Ringer увидел позитивные моменты в выступлении словенца.

Дончич провел на площадке 36 минут, набрав 45 очков (14 из 27 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборов, 3 передачи и 6 потерь.

«Лейкерс», вероятно, не так хороши, как могло показаться во время их 8-матчевой победной серии, но и не так ограничены, как они выглядели, проиграв три матча подряд.

У них также нет необходимости сразу все решать. В этом сезоне «Лейкерс» играют без какого-либо давления. Если они смогут бороться за чемпионство, это будет прекрасно, но обмен на Луку Дончича, помимо очевидных преимуществ, позволил «Лейкерс» стремиться не только к сиюминутным успехам.

Есть долгосрочная игра, вашему франчайзу всего 26 лет, и с этим приходит некоторая свобода для формирования состава, чтобы найти себя. Хотя так и получилось, что приобретение Луки дает Леброну и «Лейкерс» оптимальный шанс на далекий заход в плей-офф в этом сезоне. 

Самые важные факторы уже складываются в их пользу. Защита работала до тех пор, пока травмы не начали накапливаться. Джеймс показывал в яркий, свежий баскетбол, прежде чем выпал из игры. А Дончич с каждым новым ярким моментом все больше напоминает себя. Самое поразительное в его 45 очках против «Бакс» – это то, сколько из этих очков были набраны благодаря маневрам, которые может сделать только Лука. Трехочковый со степбэком на одной ноге из угла. Рывок с резкой остановкой, который заставил защитников «Бакс» столкнуться друг с другом и уйти с его пути. Помимо уникального влияния на игру, у Дончича совершенно особый стиль: он терпелив до такой степени, что это раздражает защитников, и настолько креативен, что следующий ход все равно невозможно предугадать. Он та самая суперзвезда, ради которой стоит перестраивать франшизу, – и это напоминание, что даже при поражении «Лейкерс» уже выиграли», – написал Мэхоуни.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Ringer
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»
14сегодня, 05:55Видео
Никола Йокич подметил хорошую форму Луки Дончича
3сегодня, 05:26Видео
Главные новости
«Бостон» вышел в плей-офф 11-й сезон подряд
3 минуты назад
Леброн Джеймс пропустит еще одну неделю из-за травмы паха
115 минут назад
Этторе Мессина: «Игра стала слишком жесткой, может, пора изменить правила»
50 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» разгромил «Астану»
сегодня, 12:10
Дэрил Мори: «Мы используем нейросети при принятии решений»
7сегодня, 11:47
Кевон Луни: «Обмен Батлера дал нам новый импульс»
6сегодня, 08:58
Джимми Батлер играл в домино, ожидая обмена из «Майами»
6сегодня, 08:03
Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»
2сегодня, 07:23
Эргин Атаман: «Проиграли матч из-за двух судейских ошибок»
1сегодня, 07:15
53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»
17сегодня, 07:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Манису»
24 минуты назадLive
Дуэйн Уэйд: «Разум Джеймса все еще может приказывать телу»
сегодня, 12:10
Пол Пирс: «Беспокоюсь за «Селтикс»
2сегодня, 12:06
Чарльз Баркли: «Джимми Батлер вдохнул в «Голден Стэйт» новую жизнь»
2сегодня, 11:40
Джеймс Долан: «Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали»
сегодня, 11:36
Майкл Мэлоун выбросил итоговый протокол игры с «Лейкерс» в мусорную корзину
сегодня, 11:09Видео
Джош Харт: «Хотелось бы, чтобы Грин просто извинился перед Таунсом»
4сегодня, 10:41
Адриатическая лига. «Морнар Бар» – Студентски центар»
сегодня, 10:22
Чемпионат Греции. ПАОК – Кардицас, «Лаврион» примет АЕК
сегодня, 10:15
Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
7сегодня, 10:12