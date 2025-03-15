Боб Мэхоуни – о 45 очках Дончича против «Бакс»: «Даже при поражении Лука показывает, что «Лейкерс» выиграли трейд»

Журналист The Ringer увидел позитивные моменты в выступлении словенца.

Дончич провел на площадке 36 минут, набрав 45 очков (14 из 27 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборов, 3 передачи и 6 потерь.

«Лейкерс», вероятно, не так хороши, как могло показаться во время их 8-матчевой победной серии, но и не так ограничены, как они выглядели, проиграв три матча подряд.

У них также нет необходимости сразу все решать. В этом сезоне «Лейкерс» играют без какого-либо давления. Если они смогут бороться за чемпионство, это будет прекрасно, но обмен на Луку Дончича, помимо очевидных преимуществ, позволил «Лейкерс» стремиться не только к сиюминутным успехам.

Есть долгосрочная игра, вашему франчайзу всего 26 лет, и с этим приходит некоторая свобода для формирования состава, чтобы найти себя. Хотя так и получилось, что приобретение Луки дает Леброну и «Лейкерс» оптимальный шанс на далекий заход в плей-офф в этом сезоне.

Самые важные факторы уже складываются в их пользу. Защита работала до тех пор, пока травмы не начали накапливаться. Джеймс показывал в яркий, свежий баскетбол, прежде чем выпал из игры. А Дончич с каждым новым ярким моментом все больше напоминает себя. Самое поразительное в его 45 очках против «Бакс» – это то, сколько из этих очков были набраны благодаря маневрам, которые может сделать только Лука. Трехочковый со степбэком на одной ноге из угла. Рывок с резкой остановкой, который заставил защитников «Бакс» столкнуться друг с другом и уйти с его пути. Помимо уникального влияния на игру, у Дончича совершенно особый стиль: он терпелив до такой степени, что это раздражает защитников, и настолько креативен, что следующий ход все равно невозможно предугадать. Он та самая суперзвезда, ради которой стоит перестраивать франшизу, – и это напоминание, что даже при поражении «Лейкерс» уже выиграли», – написал Мэхоуни.