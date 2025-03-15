Никола Йокич подметил хорошую форму Луки Дончича
Во время матча «Денвера» и «Лейкерс» игроки нашли время для небольшого разговора.
Судя по жестам, центровой «Наггетс» подколол защитника «озерников» на тему физической формы.
Встреча закончилась победой «Денвера» – 131:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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