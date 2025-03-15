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Никола Йокич подметил хорошую форму Луки Дончича

Во время матча «Денвера» и «Лейкерс» игроки нашли время для небольшого разговора.

Судя по жестам, центровой «Наггетс» подколол защитника «озерников» на тему физической формы.

Встреча закончилась победой «Денвера» – 131:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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logoЛука Дончич
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