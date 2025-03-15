Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»

Для «озерников» это поражение стало четвертым подряд.

За 48,2 секунды до конца четвертой четверти счет встречи между «Лейкерс » и «Денвером » стал равным (126:126) после того, как Никола Йокич заработал 2+1 и реализовал штрафной бросок.

В последующей атаке «озерников» Остин Ривз промазал средний бросок, подбор достался «Наггетс». За 5,6 секунды до конца Джамал Мюррэй реализовал дальний бросок после заслона Йокича, «Лейкерс » взяли тайм-аут.

Шэйк Милтон ошибся при вводе мяча из-за боковой линии, и Расселу Уэстбруку удалось перехватить мяч, после чего защитник «Наггетс» довел разницу до «+5» за 2,4 секунды до конца.

Защитник Лука Дончич не принимал участия в игре, ему был предоставлен отдых из-за растяжения правого голеностопа и профилактики травмы левой икроножной мышцы.

«Денвер» одержал верх – 131:126.