Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»
За 48,2 секунды до конца четвертой четверти счет встречи между «Лейкерс» и «Денвером» стал равным (126:126) после того, как Никола Йокич заработал 2+1 и реализовал штрафной бросок.
В последующей атаке «озерников» Остин Ривз промазал средний бросок, подбор достался «Наггетс». За 5,6 секунды до конца Джамал Мюррэй реализовал дальний бросок после заслона Йокича, «Лейкерс» взяли тайм-аут.
Шэйк Милтон ошибся при вводе мяча из-за боковой линии, и Расселу Уэстбруку удалось перехватить мяч, после чего защитник «Наггетс» довел разницу до «+5» за 2,4 секунды до конца.
Защитник Лука Дончич не принимал участия в игре, ему был предоставлен отдых из-за растяжения правого голеностопа и профилактики травмы левой икроножной мышцы.
«Денвер» одержал верх – 131:126.
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