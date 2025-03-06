Джей Би Бикерстафф: «Если Джеймсу Хардену дают исполнить 20 штрафных за матч, против него невозможно защищаться»
Джей Би Бикерстафф расритиковал судейство после 50 очков Джеймса Хардена.
«Если вам запрещают прикасаться с Джеймсу Хардену, а ему дают исполнить 20 штрафных за матч, против него невозможно защищаться. Он первоклассный атакующий игрок, который умеет набирать очки разными способами.
Если ему позволяют вставать на линию штрафных 20 раз, это делает вашу работу чрезвычайно сложной», – сказал главный тренер «Детройта».
Разыгрывающий «Клипперс» Харден исполнил 20 штрафных бросков за матч, больше, чем все игроки «Детройта», которые исполнили 19.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости