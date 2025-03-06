Джей Би Бикерстафф: «Если Джеймсу Хардену дают исполнить 20 штрафных за матч, против него невозможно защищаться»

Джей Би Бикерстафф расритиковал судейство после 50 очков Джеймса Хардена.

«Если вам запрещают прикасаться с Джеймсу Хардену , а ему дают исполнить 20 штрафных за матч, против него невозможно защищаться. Он первоклассный атакующий игрок, который умеет набирать очки разными способами.

Если ему позволяют вставать на линию штрафных 20 раз, это делает вашу работу чрезвычайно сложной», – сказал главный тренер «Детройта ».

Разыгрывающий «Клипперс » Харден исполнил 20 штрафных бросков за матч, больше, чем все игроки «Детройта», которые исполнили 19.