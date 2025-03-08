Чендлер Парсонс: «Харден – в одной компании с Леброном, Дюрэнтом и Карри»

Бывший игрок НБА отметил Джеймса Хардена.

В возрасте 35 лет защитник «Клипперс » набирает в среднем 22,1 очка, 8,5 передачи и 5,7 подбора при 39% с игры.

«Он также совсем не стареет, верно? Как и такие ребята, как Стеф, Леброн и КейДи, он тоже очень продуктивен, все еще звезда, это впечатляет. Джеймс – один из величайших снайперов всех времен. Просто невероятно, как ему удавалось поддерживать свою форму и здоровье на протяжении большей части своей карьеры», – отметил Парсонс .