Чендлер Парсонс: «Харден – в одной компании с Леброном, Дюрэнтом и Карри»
Бывший игрок НБА отметил Джеймса Хардена.
В возрасте 35 лет защитник «Клипперс» набирает в среднем 22,1 очка, 8,5 передачи и 5,7 подбора при 39% с игры.
«Он также совсем не стареет, верно? Как и такие ребята, как Стеф, Леброн и КейДи, он тоже очень продуктивен, все еще звезда, это впечатляет. Джеймс – один из величайших снайперов всех времен. Просто невероятно, как ему удавалось поддерживать свою форму и здоровье на протяжении большей части своей карьеры», – отметил Парсонс.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Run It Back
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