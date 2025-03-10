Джеймс Харден – о попадании Кавая: «Великие игроки совершают великие броски»

Разыгрывающий «Клипперс» отметил одноклубника.

Кавай Ленард принес калифорнийцам победу в матче с «Сакраменто» попаданием под сирену .

«Великие игроки совершают великие броски. Он делал это на протяжении всей своей карьеры. У него были трудности, но когда это необходимо, он берет инициативу в свои руки и совершает важный бросок.

Уверенность никуда не пропадает. Потому что он много работает над собой. То, что он вышел и совершил победный бросок, демонстрирует его уверенность в себе и то, что он за игрок», – сказал Харден .

«Клипперс » одержали победу – 111:110.