Джеймс Харден – о попадании Кавая: «Великие игроки совершают великие броски»
Разыгрывающий «Клипперс» отметил одноклубника.
Кавай Ленард принес калифорнийцам победу в матче с «Сакраменто» попаданием под сирену.
«Великие игроки совершают великие броски. Он делал это на протяжении всей своей карьеры. У него были трудности, но когда это необходимо, он берет инициативу в свои руки и совершает важный бросок.
Уверенность никуда не пропадает. Потому что он много работает над собой. То, что он вышел и совершил победный бросок, демонстрирует его уверенность в себе и то, что он за игрок», – сказал Харден.
«Клипперс» одержали победу – 111:110.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Sports Illustrated
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