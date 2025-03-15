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Джимми Батлер играл в домино, ожидая обмена из «Майами»

Защитник «Уорриорс» рассказал о том, чем занимался в период отстранения.

«Хит» несколько раз наказывали Батлера за нарушения командных правил. Игрок вынудил клуб обменять его перед дедлайном.

«Я здоров. Дети со мной. Мой бренд Big Face – в порядке. У меня все хорошо. У меня была возможность поработать над собой. Поработать над своей игрой. Быть рядом с близкими. Поиграть в домино. Я знал, что окажусь там, где я нужен. Знал, что снова буду играть в баскетбол. 

Теперь я здесь. Организация великолепна, ребята замечательные, побеждать – это прекрасно, мы делаем все возможное, чтобы выигрывать. Именно поэтому у меня такое прекрасное настроение. Мы снова побеждаем. Мне нравится дух, который здесь царит. Правда. Здесь нет разговоров обо мне, и это замечательно.

Дайте мне попить мой кофе, поиграть в домино и оставьте меня в покое», – сказал Батлер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Andscape
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