Джимми Батлеру предъявлен иск за неуплату аренды и повреждение имущества

У Джимми Батлера возникли проблемы с бывшим арендодателем.

Экс-игроку «Хит» предъявлен иск за неуплату аренды, повреждение имущества и смену замков с целью помешать владельцу недвижимости в доступе для осмотра.

В иске компании Five Star утверждается, что Батлер оставался в доме в Майами-Бич на два месяца дольше срока окончания аренды, который был запланирован на август 2024 года. В договоре было указано, что баскетболист должен будет заплатить двойную арендную плату, которая составит 130 000 долларов в месяц, если он останется после согласованного срока без письменного разрешения арендодателя. Кроме того, в иске утверждается, что Батлер оставил имущество в неисправном состоянии, которое характеризуется как «полная негодность».

В судебных документах утверждается, что обменянный в «Голден Стэйт » баскетболист нанес ущерб в размере 125 000 долларов, включая проблемы с плесенью, повреждение гипсокартона и напольных покрытий, необслуженный бассейн и неисправную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.