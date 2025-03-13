Журналист Марк Джей Спирс: «Джимми Батлер хотел, чтобы «Хит» ценили его больше»

Джимми Батлер считал, что «Майами» недостаточно его ценит.

«Батлер хотел, чтобы его обменяли, потому что он чувствовал, что «Хит» не видят его в своих дальнейших планах. Он хотел, чтобы его ценили больше, говорят источники. Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА в итоге попросил обмен из «Хит» во время своего седьмого сезона за клуб», – пишет журналист ESPN.