Журналист Марк Джей Спирс: «Джимми Батлер хотел, чтобы «Хит» ценили его больше»
Джимми Батлер считал, что «Майами» недостаточно его ценит.
«Батлер хотел, чтобы его обменяли, потому что он чувствовал, что «Хит» не видят его в своих дальнейших планах. Он хотел, чтобы его ценили больше, говорят источники. Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА в итоге попросил обмен из «Хит» во время своего седьмого сезона за клуб», – пишет журналист ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
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