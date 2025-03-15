«Шарлотт» установил новый рекорд клуба по количеству точных трехочковых (26) в матче с «Сан-Антонио»

Предыдущий рекорд составлял 24 дальних попадания.

Звезда «Шарлотт» Ламело Болл реализовал 7 из 11 дальних попыток (27 очков в итоговом протоколе), защитник Джош Грин добавил еще 6 (из 9 попыток, 20 очков), защитник Ник Смит забил 6 из 7 из-за дуги (26 очков).

Всего игроки «Хорнетс» реализовали 26 из 46 (56,5%) трехочковых бросков.

В составе «Сан-Антонио » самым результативным стал защитник Стефон Касл , набравший 26 очков (10 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 3 подбора и 1 передачу при 4 потерях.

«Хорнетс» оказались сильнее – 145:134.