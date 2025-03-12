Владе Дивац об обмене на Кобе Брайанта: «Думал, что завершу карьеру»

Владе Дивац рассказал об обмене в «Шарлотт» на Кобе Брайанта в день драфта-1996.

«Джерри Уэст дал мне шанс. Мне нравилось, что он был честен и всегда высказывал свое мнение.

«Шарлотт» выбрал парня, которого Джерри сказал им выбрать. Я был недоволен и думал, что завершу карьеру.

У нас состоялся долгий разговор с Джерри, и он убедил меня, что это хороший обмен. Он сказал, что понимает меня, и велел поехать в Шарлотт хотя бы на пару дней, чтобы посмотреть, как все будет. Я поверил ему. Тогда он сказал мне, что Кобе будет потрясающим игроком», – рассказал бывший игрок НБА .