Владе Дивац об обмене на Кобе Брайанта: «Думал, что завершу карьеру»
Владе Дивац рассказал об обмене в «Шарлотт» на Кобе Брайанта в день драфта-1996.
«Джерри Уэст дал мне шанс. Мне нравилось, что он был честен и всегда высказывал свое мнение.
«Шарлотт» выбрал парня, которого Джерри сказал им выбрать. Я был недоволен и думал, что завершу карьеру.
У нас состоялся долгий разговор с Джерри, и он убедил меня, что это хороший обмен. Он сказал, что понимает меня, и велел поехать в Шарлотт хотя бы на пару дней, чтобы посмотреть, как все будет. Я поверил ему. Тогда он сказал мне, что Кобе будет потрясающим игроком», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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