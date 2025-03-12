0

Владе Дивац об обмене на Кобе Брайанта: «Думал, что завершу карьеру»

Владе Дивац рассказал об обмене в «Шарлотт» на Кобе Брайанта в день драфта-1996.

«Джерри Уэст дал мне шанс. Мне нравилось, что он был честен и всегда высказывал свое мнение.

«Шарлотт» выбрал парня, которого Джерри сказал им выбрать. Я был недоволен и думал, что завершу карьеру.

У нас состоялся долгий разговор с Джерри, и он убедил меня, что это хороший обмен. Он сказал, что понимает меня, и велел поехать в Шарлотт хотя бы на пару дней, чтобы посмотреть, как все будет. Я поверил ему. Тогда он сказал мне, что Кобе будет потрясающим игроком», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoВладе Дивац
logoЛейкерс
logoШарлотт
logoКобе Брайант
logoНБА
logoДжерри Уэст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владе Дивац о скандальной серии «Кингз» – «Лейкерс» в плей-офф-2002: «Мне необязательно иметь на руках перстень, чтобы знать, когда я победил»
1325 сентября 2024, 12:24
Владе Дивац: «Сопротивлялся обмену в «Шарлотт» в 1996-м, когда «Лейкерс» заполучили Кобе Брайанта»
25 сентября 2024, 11:41
Чосич, Йокич, Кукоч, Петрович и Джорджевич – в лучшей европейской пятерке по мнению Владе Диваца
1222 сентября 2024, 08:22
«Цифры говорят об этом. Результаты подтверждают». Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА
721 сентября 2024, 13:56
Главные новости
«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона
220 минут назад
Эндрю Богут стал ассистентом главного тренера «Сиднея»
33 минуты назад
Матисс Тайбулл дебютирует в сезоне в матче против «Нью-Йорка»
1сегодня, 13:44
Педро Кальес – новый главный тренер «Альбы»
сегодня, 13:34
Стефен Карри стал инвестором женской лиги 3х3 Unrivaled
3сегодня, 13:23
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
1сегодня, 13:09
Карл-Энтони Таунс: «О Джи Ануноби – один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА»
сегодня, 11:58
Кенни Эткинсон: «В этом сезоне у нас не было ничего похожего на кризис»
4сегодня, 11:44
Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов
17сегодня, 11:15
Эван Фурнье: «Тяжело было даже представить, насколько встречи с «Панатинаикосом» важны для клуба и болельщиков»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Нижний Новгород как никто заслужил принять Кубок России»
46 минут назад
Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»
сегодня, 13:55
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
сегодня, 08:46
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
2сегодня, 08:28Видео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
сегодня, 08:15
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
вчера, 15:15