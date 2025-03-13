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Маркус Гарретт подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт»

«Хорнетс» просмотрят Маркуса Гарретта.

Разыгрывающий (26 лет, 196 см) выступал за фарм-клуб «Хорнетс» в лиге развития, набирая 10,4 очка, 3,6 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем в этом сезоне.

На счету баскетболиста 12 матчей в НБА за «Майами» в сезоне-2021/22. Гарретт набирал 1,1 очка и 1,9 подбора за 10,7 минуты в среднем в этих играх.

Защитник подписал 10-дневное соглашение с «Шарлотт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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Маркус Гарретт
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