Маркус Гарретт подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт»
«Хорнетс» просмотрят Маркуса Гарретта.
Разыгрывающий (26 лет, 196 см) выступал за фарм-клуб «Хорнетс» в лиге развития, набирая 10,4 очка, 3,6 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем в этом сезоне.
На счету баскетболиста 12 матчей в НБА за «Майами» в сезоне-2021/22. Гарретт набирал 1,1 очка и 1,9 подбора за 10,7 минуты в среднем в этих играх.
Защитник подписал 10-дневное соглашение с «Шарлотт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости