«Панатинаикос» потратит в общей сложности 27,9 миллиона евро на реновацию арены OAKA
«Панатинаикос» проводит обновление домашней арены.
Реновация будет стоить владельцу Димитрису Яннакопулосу около 27,9 миллиона евро в общем.
Самым дорогим пунктом стала установка светодиодного паркета стоимостью 4,5 миллиона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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