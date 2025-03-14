«Панатинаикос» потратит в общей сложности 27,9 миллиона евро на реновацию арены OAKA

«Панатинаикос» проводит обновление домашней арены.

Реновация будет стоить владельцу Димитрису Яннакопулосу около 27,9 миллиона евро в общем.

Самым дорогим пунктом стала установка светодиодного паркета стоимостью 4,5 миллиона.