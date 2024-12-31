Димитрис Яннакопулос объявил о продлении контракта с Матиасом Лессором на 3 года
«Панатинаикос» сохранит Матиаса Лессора.
Французский «большой» (29 лет, 206 см) останется в греческом клубе еще на три года.
Лессор в данный момент восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Баскетболист набирал 13,4 очка и 7,1 подбора в среднем в Евролиге до травмы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
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