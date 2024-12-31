Димитрис Яннакопулос объявил о продлении контракта с Матиасом Лессором на 3 года

«Панатинаикос» сохранит Матиаса Лессора.

Французский «большой» (29 лет, 206 см) останется в греческом клубе еще на три года.

Лессор в данный момент восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Баскетболист набирал 13,4 очка и 7,1 подбора в среднем в Евролиге до травмы.