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Запрет Димитрису Яннакопулосу на посещение матчей чемпионата Греции до июня остается в силе

Димитрис Яннакопулос не смог оспорить запрет на посещение матчей.

Владелец «Панатинаикоса» не сможет присутствовать на матчах в рамках национального чемпионата до 12 июня.

Запрет стал следствием трех наказаний на 3, 8 и 1 месяц, которые в совокупности на год лишили Яннакопулоса права на посещение игр.

Апелляция юристов бизнесмена не привела к отмене запрета.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoчемпионат Греции
Димитрис Яннакопулос
logoПанатинаикос
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