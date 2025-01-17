Запрет Димитрису Яннакопулосу на посещение матчей чемпионата Греции до июня остается в силе

Димитрис Яннакопулос не смог оспорить запрет на посещение матчей.

Владелец «Панатинаикоса» не сможет присутствовать на матчах в рамках национального чемпионата до 12 июня.

Запрет стал следствием трех наказаний на 3, 8 и 1 месяц, которые в совокупности на год лишили Яннакопулоса права на посещение игр.

Апелляция юристов бизнесмена не привела к отмене запрета.