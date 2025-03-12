Нико Харрисон надеется привлечь Кевина Дюрэнта в «Даллас» этим летом
«Даллас» хочет заполучить Кевина Дюрэнта.
По данным журналиста The Athletic Сэма Эмика, генеральный менеджер «Мэверикс» Нико Харрисон заинтересован в объединении Кевина Дюрэнта с Энтони Дэвисом и Кайри Ирвингом этим летом.
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в этом сезоне набирает 26,9 очка, 6,1 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч и сыграл в своем 14-м Матче всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Courtside Buzz в соцсети X
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