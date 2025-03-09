Скип Бэйлесс: «Кевин Дюрэнт в своей голове уже одной ногой на пенсии»

Эксперт поделился своими мыслями о форварде «Финикса».

«Чем больше я смотрю на него сейчас, тем больше мне кажется, что в своей голове он уже одной ногой на пенсии. Снимается в документальном фильме о своей жизни, его все меньше интересует баскетбол. Это отражается на результатах «Финикса », они начали сезон 8-1, и с тех пор у них 20-31, подумайте об этом. Сейчас у них 28-33, это на 4 победы ниже, чем зона плей-ин.

Кевин набирает сумасшедшие цифры: 27+6+4, 53% с игры, 40% из-за дуги и 82% с линии. Он немного просел по штрафным, но все еще бросает их лучше, чем Леброн .

Дюрэнт играет в атаке, но почти не защищается. Я смотрел игру против «Миннесоты», они вели после первой половины, а потом охраняли воздух во второй. Дивинценцо забросал их трехами, Энтони Эдвардс набрал 44 очка. «Санз» просто не защищаются, потому что им все равно, для меня они выглядят безжизненными. «Финикс» – это полная протиположность «Оклахомы», команды, в которой один за всех и все за одного, в которой всем нравится играть друг с другом. У той команды есть мотивация.

С «Санз» покончено, как мне кажется, потому что Кевин психически на своем последнем издыхании, не физически, а ментально», – заключил Бэйлесс .