«Финикс» намерен получить 3 драфт-пика 1-го раунда и молодого игрока в сделке по Кевину Дюрэнту

«Санз» прощупывают будущий рынок обменов.

Команда рассматривала возможность обмена форварда Кевина Дюрэнта в прошедшее трансферное окно, не обсудив это с баскетболистом, и испортила взаимоотношения с ним.

Дюрэнт, скорее всего, будет обменян этим летом.

По информации источников, клуб планирует выручить 3 драфт-пика 1-го раунда и одного молодого игрока в потенциальной сделке.

Дюрэнт набирает 26,8 очка, 6,2 подбора, 4,3 передачи и 1,3 блокшота в своем 17-м сезоне в лиге.