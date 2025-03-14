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Стефен Карри: «Когда Батлер сконцентрирован, это лучшее, что может быть»

Карри рассказал, почему не боялся, что приход Батлера разрушит раздевалку.

«Вокруг много шума. Я все слышу. Пытаешься фильтровать информацию, чтобы понять, где правда, а где нет. Я говорил с Дрэймондом (Грином), говорил с Майком Данливи-младшим (генеральным менеджером «Голден Стэйт»), который был вместе с Батлером в «Чикаго». Они так высоко отзывались о Джимми.

Когда в семье возникают разногласия, это, конечно, тяжело, и я знаю, что у него и «Майами» была общая история побед, но все закончилось не так, как они хотели. Когда мы поговорили и поняли, что Джимми будет здесь, речь шла просто о том, чтобы быть профессионалом. Он мотивирован на победу, и это все, что я слышал. Когда Батлер сконцентрирован, это лучшее, что может быть», – рассказал Карри.

Джимми Батлер после обмена в «Голден Стэйт» провел 14 игр, набирая в среднем 16,8 очка, 5,6 подбора и 5,8 передачи.

Результат «Уорриорс» на этом отрезке – 13-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Network
logoСтефен Карри
logoМайк Данливи-младший
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoДрэймонд Грин
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