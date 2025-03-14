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Стефен Карри отдал своей жене мяч, которым реализовал 4000-й трехочковый

Карри решил разделить этот уникальный момент с семьей.

«Ее не было в Нью-Йорке, когда я побил предыдущий рекорд. Поэтому было круто, что на 4000 она была рядом. На нее легла ответственность за то, чтобы мяч добрался до дома. Как вы сказали, мы все вместе уже очень давно.

Тренер (Стив Керр) позволяет семье быть частью того, что мы делаем, настолько, насколько это возможно. У нас дети бегают по тренировочным площадкам. Керр видел, как наши семьи растут год за годом. Это круто, что мы можем делиться важными моментами как на площадке, так и за ее пределами», – сказал Карри.

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo!Sports
logoСтефен Карри
logoСакраменто
logoНБА
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logoСтив Керр
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