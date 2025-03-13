Стеф Карри: «Хотел бы продолжить за пределами текущего контракта, но буду оценивать свое состояние каждый год»

Стеф Карри прокомментировал планы на будущее.

Текущее соглашение разыгрывающего «Голден Стэйт » заканчивается после сезона-2026/27.

«Я знаю, как рассчитан мой контракт, и что на него завязано, и хотел бы продолжить за его пределами, это точно.

Несколько раз отвечал на вопрос о продолжительности карьеры и давал разные ответы, которые зависели от моего самочувствия в тот день.

Но главный критерий оценки – это возможность выходить на свой уровень, соответствовать своим ожиданиям.

Я не привязан к среднему количеству очков или какой-то статистической линейке. Меня интересует, могу ли я доминировать, провести 30 минут в своем ритме? Оценивать это предстоит каждый год», – заключил звездный баскетболист.