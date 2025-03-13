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  • Стеф Карри: «Хотел бы продолжить за пределами текущего контракта, но буду оценивать свое состояние каждый год»
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Стеф Карри: «Хотел бы продолжить за пределами текущего контракта, но буду оценивать свое состояние каждый год»

Стеф Карри прокомментировал планы на будущее.

Текущее соглашение разыгрывающего «Голден Стэйт» заканчивается после сезона-2026/27.

«Я знаю, как рассчитан мой контракт, и что на него завязано, и хотел бы продолжить за его пределами, это точно.

Несколько раз отвечал на вопрос о продолжительности карьеры и давал разные ответы, которые зависели от моего самочувствия в тот день.

Но главный критерий оценки – это возможность выходить на свой уровень, соответствовать своим ожиданиям.

Я не привязан к среднему количеству очков или какой-то статистической линейке. Меня интересует, могу ли я доминировать, провести 30 минут в своем ритме? Оценивать это предстоит каждый год», – заключил звездный баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 95.7 The Game
logoГолден Стэйт
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logoСтефен Карри
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