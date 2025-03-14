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Желько Обрадович: «Йокич живет баскетболом, хоть и не любит журналистов»

Величайший европейский тренер поделился мнением о Николе Йокиче.

«Те броски, которые он выполняет, – это не случайность: он над ними работает. Я удивился, когда 3 или 4 года назад проводил конференцию, и он появился там. Он подошел ко мне и сказал: «Я смотрел вашу конференцию. Согласен с 95 процентами того, что вы сказали». Я был шокирован, что он действительно видел мою конференцию. Он лучший игрок в мире, а он смотрел мое выступление. Он по-настоящему любит баскетбол, он живет баскетболом. Он не любит журналистов и не хочет много говорить, но вы можете видеть, насколько он предан игре. 

Я смотрел чемпионат мира U19 в Праге, когда они играли финальный матч против США. В составе сборной Сербии были Мицич и Йокич. Конечно, американцы играли зонный прессинг, дабл-тимы и так далее. Мы боролись до определенного момента, а затем лучшим игроком того чемпионата мира стал Аарон Гордон, нынешний партнер Николы в Денвере. 

Почему он был лучшим игроком на том турнире? Он доминировал физически. В тот момент Никола не доминировал так, да и сейчас тоже. Просто Никола – самый умный игрок в мире: он принимает все решения и видит все раньше остальных. Он играет в шахматы на паркете, он – компьютер. Это просто невероятно, что он делает: его баскетбольный IQ удивителен», – рассказал Обрадович.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Neuspjeha prvaka
logoДенвер
logoНБА
logoНикола Йокич
Желимир Обрадович
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