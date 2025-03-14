Маркус Томпсон: «Потомки будут относиться к Йокичу с тем же недоверием, что мы относимся к Чемберлену и Абдул-Джаббару»

Журналист The Athletic отнес Николу Йокича к величайшим в истории.

«В будущем нам не будут верить, когда мы будем рассказывать о величии Николы Йокича .

Так же, как поколение X не верило, что Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Джерри Уэст были настолько хороши, как утверждали наши отцы. Так же, как миллениалы считают, что Майкл Джордан доминировал в лиге, состоящей из сантехников и бухгалтеров, которые подрабатывали баскетболистами, Карл Мэлоун был всего лишь моделью для ковбойских календарей, а Клайд Дрекслер – учителем физкультуры в средней школе, который носил спортивные штаны без карманов.

Представьте себе пренебрежение к Йокичу в будущем. Будут говорить, что он был гигантом в лиге, где играли маленькими пятерками. Что он мог преуспевать только в эпоху скорости, пространства и отсутствия защиты. Что лига не могла быть настолько хорошей, если у ее лучшего игрока не было рельефной мускулатуры.

Нам никто не будет верить.

Его статистика тоже не поможет, потому что она не поддается логике. Она скорее вызывает скептицизм, чем благоговение. Она больше помогает циничному критику, чем восторженному свидетелю.

Прошло всего пять дней с тех пор, как Йокич «сломал» счетчик статистики, набрав 31 очко, 21 подбор и 22 передачи. Но даже более поразительным, чем его уникальная статистика (это был первый случай в истории НБА ), стало то, как быстро она исчезла из нашего сознания.

Йокич настолько нормализовал абсурд, что современное сообщество стало неспособным на должное восхищение. Ему понадобятся шесть наград MVP, десять чемпионских титулов и пятиминутный ролик с эпичными моментами, чтобы те, кто не видел его игры, смогли осознать его величие», – написал Маркус Томпсон.