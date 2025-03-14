Де’Аарон Фокс пропустит остаток сезона из-за операции на мизинце

Операция пройдет во вторник, сообщает Шэмс Чарания.

Де’Аарон Фокс получил травму во время тренировочного лагеря в октябре и играл с ней весь сезон.

Решение сделать операцию сейчас было принято для того, чтобы ускорить процесс восстановления и иметь возможность наладить взаимодействие с командой в межсезонье.

После перехода в «Сперс» Фокс провел 17 игр, набирая в среднем 19,7 очка, 4,3 подбора и 6,8 передачи за 34 минуты на площадке.

«Сан-Антонио » занимает 12-е место в Западной конференции с результатом 27-37.