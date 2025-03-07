Виктор Вембаньяма получил разрешение врачей на перелеты и поддержит Де’Аарона Фокса в матче в Сакраменто
Виктор Вембаньяма поприсутствует на игре с «Кингз».
Французский баскетболист, который пропускает остаток сезона из-за тромбоза, прилетел, чтобы поддержать нового одноклубника Де’Аарона Фокса в его первой игре со старой командой на бывшей домашней арене.
Ряд вариантов болезни форварда связан с периодами неподвижности, включающими перелеты, которые негативно повлияли на здоровье Криса Боша, завершившего карьеру из-за тромбов. Разрешение, полученное Вембаньямой, является обнадеживающим знаком в плане трактовки его заболевания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости