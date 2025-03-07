Виктор Вембаньяма получил разрешение врачей на перелеты и поддержит Де’Аарона Фокса в матче в Сакраменто

Виктор Вембаньяма поприсутствует на игре с «Кингз».

Французский баскетболист, который пропускает остаток сезона из-за тромбоза, прилетел, чтобы поддержать нового одноклубника Де’Аарона Фокса в его первой игре со старой командой на бывшей домашней арене.

Ряд вариантов болезни форварда связан с периодами неподвижности, включающими перелеты, которые негативно повлияли на здоровье Криса Боша, завершившего карьеру из-за тромбов. Разрешение, полученное Вембаньямой , является обнадеживающим знаком в плане трактовки его заболевания.