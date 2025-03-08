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Де’Аарон Фокс удостоился стоячей овации в первом матче против «Сакраменто»

Де’Аарон Фокс сыграл свой первый матч против бывшей команды – «Сакраменто».

Когда на стадионе начали показывать приветственного видео, которое «Кингз» подготовили в честь защитника, были слышны возгласы негодования, но затем они сменились аплодисментами.

Де’Аарон Фокс был выбран «Кингз» под 5-м пиком на драфте-2017 и провел в команде 8 сезонов. За это время «Сакраменто» вышел в плей-офф один раз, в сезоне 2022/2023, где в первом раунде проиграл «Голден Стэйт» (3-4). 

В 2023 году защитник стал участником Матча всех звезд, а также обладателем награды лучшему игроку сезона в клатче.

В феврале 2025 года Фокс перешел в «Сан-Антонио» в рамках трехстороннего обмена.

В прошедшем матче «Сакраменто» оказался сильнее – 127:109.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница репортера Шона Каннингема в соцсети X
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