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Де’Аарон Фокс набрал 32+11+9 в победной игре с «Далласом»

Де’Аарон Фокс помог «Сперс» одержать первую победу над «Мэверикс» в сезоне.

Предыдущие 3 встречи команд, включая только что прошедший домашний матч, остались за «Далласом».

Де’Аарон Фокс провел свой самый результативный матч за «Сан-Антонио», набрав 32 очка, 11 передач и 9 подборов. Разыгрывающий реализовал 12 из 25 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.

«Сперс» победили со счетом 126:116.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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