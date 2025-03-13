Де’Аарон Фокс набрал 32+11+9 в победной игре с «Далласом»
Де’Аарон Фокс помог «Сперс» одержать первую победу над «Мэверикс» в сезоне.
Предыдущие 3 встречи команд, включая только что прошедший домашний матч, остались за «Далласом».
Де’Аарон Фокс провел свой самый результативный матч за «Сан-Антонио», набрав 32 очка, 11 передач и 9 подборов. Разыгрывающий реализовал 12 из 25 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.
«Сперс» победили со счетом 126:116.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости