Снайперской дуэли между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску на Уик-энде всех звезд-2025 не будет
Дуэли между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску в этом году не будет.
Стефен Карри («Голден Стэйт») и Сабрина Ионеску («Нью-Йорк») не будут участвовать в дуэли по трехочковым во время Уик-энда всех звезд НБА в этом году в Сан-Франциско, сообщает The Athletic.
Оба игрока хотели расширить соревнование, включив в него Кейтлин Кларк («Индиана») и Клэя Томпсона («Даллас»), но Кларк отказалась, заявив, что сначала хочет принять участие в конкурсе трехочковых женской НБА.
В прошлом году Карри выиграл дуэль у Ионеску со счетом 29:26.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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