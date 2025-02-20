Nike выпустит Коbe 5 в расцветке «Индианы Фивер» в честь Кейтлин Кларк

Новые Kobe 5 предваряют широкую кампанию Nike в сотрудничестве с Кейтлин Кларк.

Звезда женской НБА подписала контракт на 8 лет и 28 миллионов долларов со спортивным брендом в прошлом году.

Стороны работают над выпуском персональной линейки кроссовок баскетболистки.

В качестве пробного проекта Nike предложит болельщикам Kobe 5 в расцветке «Индианы Фивер».