Фото
0

Nike выпустит Коbe 5 в расцветке «Индианы Фивер» в честь Кейтлин Кларк

Новые Kobe 5 предваряют широкую кампанию Nike в сотрудничестве с Кейтлин Кларк.

Звезда женской НБА подписала контракт на 8 лет и 28 миллионов долларов со спортивным брендом в прошлом году.

Стороны работают над выпуском персональной линейки кроссовок баскетболистки.

В качестве пробного проекта Nike предложит болельщикам Kobe 5 в расцветке «Индианы Фивер».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiteSupply
logoNike
logoженская НБА
logoКейтлин Кларк
кроссовки
Баскетбол - фото
Индиана жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кейтлин Кларк: «В женской НБА ей никогда не заплатят столько, сколько она реально стоит»
3318 февраля, 08:01
Журналист Роб Паркер: «Женская лига потеряла 50 миллионов. Кейтлин Кларк могла бы внести свой вклад на Матче всех звезд»
914 февраля, 15:35
Джейлен Браун об индустрии кроссовок: «Некоторые спортсмены получают выгодные контракты, но их можно перечислить по пальцам рук»
613 февраля, 21:14
Главные новости
Майкл Мэлоун: «Никола Йокич доминирует за счет интеллекта и мастерства. Это намекает на долголетие и отсутствие потолка»
5 минут назад
Никола Йокич: «Побью рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам и буду подкалывать его всю жизнь»
119 минут назад
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
50 минут назад
Дуэйн Уэйд: «Матчу всех звезд задавали тон звезды. Кобе надирал задницы, Мы с Дирком не разговаривали»
4сегодня, 09:45
Вассилис Спанулис об участии Янниса Адетокумбо в Евробаскете: «Он очень мотивирован»
сегодня, 09:20
Леброн Джеймс: «Мы хорошо разыграли комбинацию Джей Джей Редика, просто не попали»
2сегодня, 08:26
«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)
9сегодня, 08:13Видео
Селфи с часами Бобби Портиса помогло поймать банду чилийских грабителей домов спортсменов
7сегодня, 07:51
Леброн Джеймс и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
8сегодня, 07:24Видео
Евробаскет-2025. Латвия встретится с Испанией, Турция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»
37 минут назадВидео
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
сегодня, 08:59
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
сегодня, 08:43
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
4вчера, 20:58
Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
вчера, 20:51
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
вчера, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
вчера, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2вчера, 15:35
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
вчера, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1вчера, 14:38