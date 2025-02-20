Nike выпустит Коbe 5 в расцветке «Индианы Фивер» в честь Кейтлин Кларк
Новые Kobe 5 предваряют широкую кампанию Nike в сотрудничестве с Кейтлин Кларк.
Звезда женской НБА подписала контракт на 8 лет и 28 миллионов долларов со спортивным брендом в прошлом году.
Стороны работают над выпуском персональной линейки кроссовок баскетболистки.
В качестве пробного проекта Nike предложит болельщикам Kobe 5 в расцветке «Индианы Фивер».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiteSupply
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