«Филадельфия» попытается обменять Пола Джорджа этим летом

Пол Джордж может покинуть «Сиксерс».

«Филадельфия » попытается обменять звездного форварда этим летом, сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник в НБА .

Джордж проводит неудачный первый сезон за «Сиксерс» после подписания выгодного четырехлетнего контракта на 211 миллионов долларов. Опытный форвард в среднем набирает 16,2 очка, делает 5,3 подбора и 4,3 передачи при 43,0% с игры, 35,8% из-за дуги и 81,4% с линии штрафных.

«Сиксерс» находятся на 13-м месте в Восточной конференции с результатом 22-43. Бывший MVP лиги Джоэл Эмбиид пропустит остаток сезона из-за травмы левого колена.