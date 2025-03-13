«Филадельфия» попытается обменять Пола Джорджа этим летом
Пол Джордж может покинуть «Сиксерс».
«Филадельфия» попытается обменять звездного форварда этим летом, сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник в НБА.
Джордж проводит неудачный первый сезон за «Сиксерс» после подписания выгодного четырехлетнего контракта на 211 миллионов долларов. Опытный форвард в среднем набирает 16,2 очка, делает 5,3 подбора и 4,3 передачи при 43,0% с игры, 35,8% из-за дуги и 81,4% с линии штрафных.
«Сиксерс» находятся на 13-м месте в Восточной конференции с результатом 22-43. Бывший MVP лиги Джоэл Эмбиид пропустит остаток сезона из-за травмы левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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