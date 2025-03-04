Гилберт Аренас: «Да вся команда может записывать чертовы подкасты, это не имеет значения»

Бывший игрок НБА прокомментировал решение Пола Джорджа.

«Он прекратил запись подкаста, чтобы сосредоточиться на борьбе за чемпионство? А в каком году они участвовали в этой борьбе? Они каждый год проигрывают в первом-втором раунде. Да вся команда может записывать чертовы подкасты, это не имеет значения. Сфокусироваться на баскетболе? Так они же этим и занимались последние 8-9 лет, и мы видим, куда это их привело.

Если ты завязываешь с подкастом, то и с интервью тоже? Это же то же самое. Только вместо журналистов ты работаешь со своими людьми, суть одна и та же.

Получается, я должен дать интервью до игры, после игры, до тренировки, после тренировки, всю неделю. Да я на вас еще больше энергии трачу!» – сказал Аренас .

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж приостановил выпуск своего подкаста Podcast P with Paul George, мотивировав свое решение желанием «сосредоточиться на команде».