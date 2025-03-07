Брэдли Бил, Нико Харрисон и Джоэл Эмбиид – на вершине рейтинга худших контрактов НБА по версии The Ringer

В этом году журналисты решили включить тренеров и менеджеров в список участников рейтинга самых ужасных контрактов лиги.

Топ-6 :

Брэдли Бил – «Финикс», форвард, контракт на 250 миллионов долларов на 5 лет (до конца сезона-2026/27), право вето, опция игрока на последний год.

Нико Харрисон – генменеджер «Далласа», обменял 25-летнего Луку Дончича (5-кратный член символических сборных) после выхода в финал НБА на травмированного почти 32-летнего Энтони Дэвиса.

Джоэл Эмбиид – «Филадельфия», центровой, около 300 миллионов до конца сезона-2028/29, опция игрока на последний год.

Пол Джордж – «Филадельфия», форвард, 212 миллионов на 4 года, опция игрока на последний.

Скотти Барнс – «Торонто», форвард, 225 миллионов на 5 лет со следующего сезона. 4 матча в плей-офф, 1 попадание на Матч всех звезд.