Брэдли Бил, Нико Харрисон и Джоэл Эмбиид – на вершине рейтинга худших контрактов НБА по версии The Ringer
В этом году журналисты решили включить тренеров и менеджеров в список участников рейтинга самых ужасных контрактов лиги.
Топ-6:
Брэдли Бил – «Финикс», форвард, контракт на 250 миллионов долларов на 5 лет (до конца сезона-2026/27), право вето, опция игрока на последний год.
Нико Харрисон – генменеджер «Далласа», обменял 25-летнего Луку Дончича (5-кратный член символических сборных) после выхода в финал НБА на травмированного почти 32-летнего Энтони Дэвиса.
Джоэл Эмбиид – «Филадельфия», центровой, около 300 миллионов до конца сезона-2028/29, опция игрока на последний год.
Пол Джордж – «Филадельфия», форвард, 212 миллионов на 4 года, опция игрока на последний.
Скотти Барнс – «Торонто», форвард, 225 миллионов на 5 лет со следующего сезона. 4 матча в плей-офф, 1 попадание на Матч всех звезд.
Кавай Ленард – «Клипперс», форвард, 3 года, 150 миллионов долларов. 20 матчей в этом сезоне, по 2 игры в плей-офф последних двух лет.
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