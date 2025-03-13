Пол Джордж рассматривает возможность операции. Решение ожидается в начале следующей недели
Пол Джордж может перенести операцию.
Форвард «Филадельфии» на этой неделе консультируется с врачами по поводу вариантов лечения травм паха и колена, включая возможную операцию.
Решение ожидается в начале следующей недели. Джордж встречается с врачами, чтобы окончательно определить наилучший путь.
34-летний Джордж в этом сезоне играл с травмами паха, пальцев и колена. По словам источников, он принимал обезболивающие инъекции в течение пяти матчей подряд перед перерывом на Матч всех звезд в феврале.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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