Пол Джордж рассматривает возможность операции. Решение ожидается в начале следующей недели

Пол Джордж может перенести операцию.

Форвард «Филадельфии» на этой неделе консультируется с врачами по поводу вариантов лечения травм паха и колена, включая возможную операцию.

Решение ожидается в начале следующей недели. Джордж встречается с врачами, чтобы окончательно определить наилучший путь.

34-летний Джордж в этом сезоне играл с травмами паха, пальцев и колена. По словам источников, он принимал обезболивающие инъекции в течение пяти матчей подряд перед перерывом на Матч всех звезд в феврале.