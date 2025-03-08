NCAA. Бригам Янг Егора Демина встретится с Ютой

Сегодня Егор Демин завершит регулярный сезон NCAA.

Университет Бригама Янга (22-8) в последнем матче сыграет с университетом Юты (16-14) на домашней арене.

NCAA

Бригам Янг – Юта

9 марта . 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.