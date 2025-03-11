0

Егор Демин – в пятерке лучших первокурсников и удостоен почетного упоминания конференции Big 12

Егор Демин получил две награды по итогам регулярного чемпионата NCAA.

19-летний российский разыгрывающий, выступающий за университет Бригама Янга, был включен в пятерку лучших первокурсников (All-Freshman Team) конференции Big 12, а также вошел в список игроков, удостоенных почетного упоминания (Honorable Mention All-Big 12).

Демин занял четвертое место по передачам в конференции Big 12, делая 5,5 передачи в среднем за матч.

Партнер Демина по команде Ричи Сондерс получил награду «Самый прогрессирующий игрок года» и включен в первую символическую сборную конференции Big 12.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Митча Харпера в соцсети X
logoЕгор Демин
университет Бригама Янга
logoNCAA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
NCAA. Бригам Янг обыграл Юту. У Егора Демина 10 очков, 7 подборов и 6 передач
99 марта, 05:40Видео
NCAA. Бригам Янг Егора Демина (12+6+3) справился с Айовой Стэйт в овертайме
195 марта, 05:00
Егор Демин не выпадает из топ-10 рейтинга ESPN, несмотря на тяжелый сезон. А почему так?
433 марта, 11:22
«Буду злить его чаще». Раздраженный Егор Демин помог BYU выиграть 6-й матч подряд
122 марта, 08:20
Главные новости
Летевший из Омска в Москву самолет со «Спартой энд К» совершил вынужденную посадку в Перми
3 минуты назад
Леброн Джеймс о Маркиффе Моррисе: «Мне его не хватало»
331 минуту назад
Тим Хардуэй: «У Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы»
741 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Пари НН», МБА-МАИ встретится с «Автодором»
351 минуту назад
Беверли о Дончиче: «Он больше и умеет продавать нарушения»
3сегодня, 12:06
Кирк Голдсберри: «Никс» явно устают в концовках матчей»
3сегодня, 11:52
Шон Кемп: «MVP финала-96 не Джордан, а Деннис Родман»
8сегодня, 10:51
Никола Йокич – об MVP: «Играю как никогда в жизни»
14сегодня, 10:38
Дуайт Ховард: «Я назвал Леброна «сучкой», и меня выкинули из «Лейкерс»
20сегодня, 10:32
Дрэймонд Грин: «Могу перехитрить большинство центровых. Возможно, кроме Йокича»
6сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Джей Джей Редик: «Наш сезон перевернулся с приходом Финни-Смита»
1сегодня, 12:28
Кирк Голдсберри: «Формула успеха «Пистонс» напрямую связана с Кейдом Каннингемом»
сегодня, 12:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль» Иерусалим – «Гран-Канария», «Валенсия» – «Клуж» и другие матчи
сегодня, 11:39
Билл Симмонс о травме Леброна: «Такое происходит, когда пытаешься успеть везде»
1сегодня, 11:37
Скотти Пиппен-младший: «Я бы обыграл отца один на один»
6сегодня, 10:57
«Новый Орлеан» проведет два предсезонных матча в Австралии
1сегодня, 10:31
Джош Гидди обновил личный рекорд сезона по очкам, но не смог доиграть матч против «Индианы»
сегодня, 10:09
Шэй Гилджес-Александер: «Наггетс» защищались так же, как «Миннесота»
12сегодня, 10:02
HoopsHype назвал лучших центровых защитного плана. Маркус Кэмби – 13-й, Руди Гобер – 9-й
14сегодня, 09:25
Эрик Споэльстра: «Мы должны преодолеть проблемы»
9сегодня, 09:16