Егор Демин – в пятерке лучших первокурсников и удостоен почетного упоминания конференции Big 12

Егор Демин получил две награды по итогам регулярного чемпионата NCAA.

19-летний российский разыгрывающий, выступающий за университет Бригама Янга, был включен в пятерку лучших первокурсников (All-Freshman Team) конференции Big 12, а также вошел в список игроков, удостоенных почетного упоминания (Honorable Mention All-Big 12).

Демин занял четвертое место по передачам в конференции Big 12, делая 5,5 передачи в среднем за матч.

Партнер Демина по команде Ричи Сондерс получил награду «Самый прогрессирующий игрок года» и включен в первую символическую сборную конференции Big 12.