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Егор Демин – на 19-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии Fadeaway World

Fadeaway World определил место Егора Демина на драфте-2025.

Издание Fadeaway World поставило 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина, выступающего за университет Бригама Янга, на 19-е место в рейтинге потенциальных участников драфта НБА 2025 года.

«При росте 205 сантиметров Егор Демин обладает способностями разыгрывающего, что является его главным преимуществом. Несмотря нестабильность в бросках (27,6% из-за дуги), команды увидят ценность в его способности вести нападение.

Если его результативность улучшится, у него есть потенциал стать уникальным оружием нападения. Если «Джаз» в итоге получит Демина, со временем у него может появиться шанс побороться с Кейонте Джорджем и Айзейей Коллиером за позицию стартового разыгрывающего защитника», – пишет издание.

Также Fadeaway World сравнивает россиянина с Джошем Гидди («Чикаго»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
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