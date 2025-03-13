Купер Флэгг вернулся на скамейку, но выбыл до конца матча
Купер Флэгг вернулся на скамейку запасных Дьюка.
Форвард университета Дьюк Купер Флэгг вернулся на скамейку запасных своей команды во время второй половины матча против университета Джорджия Тек в четвертьфинале турнира ACC.
Флэгг травмировал левый голеностопный сустав в первой половине и выбыл до конца встречи. Лидер Дьюка набрал 2 очка, реализовав 1 из 7 с игры, сделал 4 подбора, 2 перехвата и блок-шот.
Флэгг считается главным претендентом на первый номер драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN в соцсети X
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