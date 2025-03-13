Купер Флэгг травмировал голеностопный сустав

Купер Флэгг выбыл из игры с травмой голеностопного сустава.

Форвард университета Дьюк подвернул левую лодыжку во время первой половины матча против университета Джорджия Тек в четвертьфинале турнира ACC.

Партнеры по команде помогли Флэггу покинуть площадку, после чего игрока увезли на кресле-каталке на обследование.

Дьюк проиграл первую половину встречи со счетом 26:31. Флэгг набрал 2 очка, реализовав 1 из 7 с игры, сделал 4 подбора, 2 перехвата и блок-шот.