Стивен Эй Смит назвал Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума лучшим дуэтом в НБА
Эксперт ESPN представил рейтинг лучших дуэтов лиги.
На первом месте расположилась пара игроков «Бостона»
Весь рейтинг выглядит так:
2. Леброн Джеймс и Лука Дончич («Лейкерс»)
3. Никола Йокич и Джамал Мюррэй («Денвер»)
4. Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
5. Джимми Батлер и Стефен Карри («Голден Стэйт»)
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on ESPN
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