1

Стивен Эй Смит назвал Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума лучшим дуэтом в НБА

Эксперт ESPN представил рейтинг лучших дуэтов лиги.

На первом месте расположилась пара игроков «Бостона»

Весь рейтинг выглядит так:

1. Браун-ТейтумБостон»)

2. Леброн Джеймс и Лука ДончичЛейкерс»)

3. Никола Йокич и Джамал Мюррэй («Денвер»)

4. Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

5. Джимми Батлер и Стефен Карри («Голден Стэйт»)

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on ESPN
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
logoСтивен Эй Смит
logoДэмиан Лиллард
logoЛука Дончич
logoБостон
logoДжимми Батлер
logoДжейлен Браун
logoДенвер
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
logoДжейсон Тейтум
logoНикола Йокич
logoЛеброн Джеймс
logoДжамал Мюррэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич снова уступил 1-е место Шэю Гилджес-Александеру перед очными встречами
397 марта, 16:59
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Могу перехитрить большинство центровых. Возможно, кроме Йокича»
1сегодня, 07:37
Дэвид Олдридж: «Выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки»
3сегодня, 07:29
Джимми Батлер оформил первый трипл-дабл за «Голден Стэйт» и подшутил над Бадди Хилдом после игры
10сегодня, 07:20Видео
Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»
3сегодня, 07:16
НБА. «Оклахома» уступила «Денверу», «Бруклин» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
260сегодня, 06:30
Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»
34сегодня, 06:18
Данк Джейлена Брауна через Уокера Кесслера стал лучшим моментом дня в НБА
сегодня, 06:14Видео
«Хит» вновь упустил 17-очковое преимущество
5сегодня, 05:43Видео
35 очков Майлза Бриджеса принесли «Шарлотт» победу во встрече с «Майами»
1сегодня, 05:39Видео
Кевин Дюрэнт получил техническое замечание за попытку подножки
2сегодня, 05:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Споэльстра: «Мы должны преодолеть проблемы»
2 минуты назад
Ченнинг Фрай о «Нью-Йорке»: «Они в сговоре с врачами, что ли?»
8 минут назад
Уго Гонсалес угодил в скандал – изобразил слепого во время матча с «Мурсией»
115 минут назадФото
Джейлен Уильямс не доиграл матч с «Денвером»
241 минуту назад
Клэй Томпсон: «Мы все еще стремимся достичь больших целей»
53 минуты назад
Дариус Майлз: «Тратил по 300 долларов в день до третьего сезона в лиге»
2сегодня, 08:10
Джей Джей Редик после проигрыша «Бруклину»: «Я не знаю, что мы делали»
1сегодня, 07:48
Марио Чалмерс: «Джордана боялись. С Леброном все по-другому»
5сегодня, 06:45
Никола Йокич отказался пропускать встречу с «Оклахомой»
10сегодня, 06:27
Кристапс Порзингис: «Восстанавливаюсь после неизвестного вируса»
2сегодня, 06:05