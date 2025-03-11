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Джимми Батлер оформил первый трипл-дабл за «Голден Стэйт» и подшутил над Бадди Хилдом после игры

Форвард «Уорриорз» был в хорошем настроении.

В сегодняшнем матче против «Портленда» Джимми Батлер собрал свой первый трипл-дабл за «Голден Стэйт»: 15 очков (4 из 10 с игры, 7 из 8 с линии), 10 подборов и 10 передач.

После игры его товарищ по команде Бадди Хилд назвал Батлера «связующим».

Батлер: «Кто меня так назвал? Бадди? Не слушайте его. Он слово «связующий» даже произнести не сможет. О, Бадди, скажи «connector» (связующий)!»

Хилд: «Чего? Конне-чего?»

Батлер: «Connector» по буквам».

Хилд: «C, O, N... эээ»

Батлер: «Не помогайте ему! Видите, о чем я говорю!»

Хилд: «Зачем ты меня так подставляешь?»

Батлер: «Я и не думал! Мне сказали, что ты назвал меня связующим».

Хилд: «Каким связующим?»

Батлер: «Ладно, все, хватит».

«Уорриорз» одержали победу во встрече – 130:120.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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