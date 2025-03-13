«Команда достигнет своих целей». «Анадолу Эфес» выразил полную поддержку Луке Банки
«Анадолу Эфес» выразил полную поддержку главному тренеру Луке Банки.
«Контент, опубликованный различными медиаорганизациями на платформах социальных сетей относительно изменений в тренерском составе команды A, не отражает истину. Мы полностью уверены, что наша команда достигнет своих целей на оставшуюся часть сезона под руководством нашего главного тренера г-на Луки Банки», – говорится в заявлении турецкого клуба.
Банки занял пост главного тренера «Эфеса» в начале 2025 года после ухода из «Виртуса» в начале декабря. Его текущий контракт действует до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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