«Команда достигнет своих целей». «Анадолу Эфес» выразил полную поддержку Луке Банки

«Анадолу Эфес» выразил полную поддержку главному тренеру Луке Банки.

«Контент, опубликованный различными медиаорганизациями на платформах социальных сетей относительно изменений в тренерском составе команды A, не отражает истину. Мы полностью уверены, что наша команда достигнет своих целей на оставшуюся часть сезона под руководством нашего главного тренера г-на Луки Банки », – говорится в заявлении турецкого клуба.

Банки занял пост главного тренера «Эфеса » в начале 2025 года после ухода из «Виртуса» в начале декабря. Его текущий контракт действует до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год.