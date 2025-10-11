  • Спортс
Пропуск Лукой Дончичем предсезонных матчей «Лейкерс» связан исключительно с Евробаскетом, словенец примет участие в 2 из оставшихся 4 игр

Лука Дончич прокомментировал свою нагрузку.

Разыгрывающий «Лейкерс» пока не выходил на площадку в предсезонных матчах, несмотря на полноценное участие в сборах команды.

«Только из-за моей поездки в сборную. Отыграл месяц с лишним. Впереди длинный сезон. Только поэтому», – поделился Дончич.

Джей Джей Редик пока не уверен по поводу участия словенца в следующей игре против «Голден Стэйт», но планирует задействовать его в двух из оставшихся четырех матчей подготовительного этапа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Йована Бухи
