Пропуск Лукой Дончичем предсезонных матчей «Лейкерс» связан исключительно с Евробаскетом, словенец примет участие в 2 из оставшихся 4 игр
Лука Дончич прокомментировал свою нагрузку.
Разыгрывающий «Лейкерс» пока не выходил на площадку в предсезонных матчах, несмотря на полноценное участие в сборах команды.
«Только из-за моей поездки в сборную. Отыграл месяц с лишним. Впереди длинный сезон. Только поэтому», – поделился Дончич.
Джей Джей Редик пока не уверен по поводу участия словенца в следующей игре против «Голден Стэйт», но планирует задействовать его в двух из оставшихся четырех матчей подготовительного этапа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Йована Бухи
