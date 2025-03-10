Чемпионат Турции. «Маниса» – Анадолу Эфес

Сегодня, 10 марта, в рамках чемпионата Турции состоится один матч.

«Маниса» примет «Анадолу Эфес». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 19-1, Анадолу Эфес – 14-5, Бешикташ – 15-5, Тофаш – 14-6, Галатасарай – 12-8, Мерсин – 11-9, Бахчешехир – 11-9, Каршияка – 8-12, Тюрк Телеком – 8-12, Бурсаспор – 9-11, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 8-12, Дарушафака – 7-13, Маниса – 6-13, Меркезефенди – 5-15, Яловаспор – 4-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.