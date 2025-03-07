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Евролига. «Олимпиакос» сыграет с «Партизаном», «Виллербан» примет «Маккаби и другие матчи

Сегодня, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоятся 4 матча.

«Олимпиакос» сыграет с «Партизаном», «Анадолу Эфес» примет «Виртус».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-7, Фенербахче Турция – 19-9, Панатинаикос Греция – 18-10, Бавария Германия – 17-11, Монако – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Париж Франция – 16-12, Партизан Сербия – 15-12, Милан Италия – 15-13, Реал Испания – 14-14, Барселона Испания – 14-13, Анадолу Эфес Турция – 13-14, Жальгирис Литва – 13-15, Баскония Испания – 12-16, Виллербан Франция – 11-16, Виртус Италия – 7-20, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-20, Альба Германия – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoМаккаби Тель-Авив
результаты
logoАнадолу Эфес
logoОлимпиакос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoАСВЕЛ Виллербан
logoВиртус
logoБарселона
logoАльба
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