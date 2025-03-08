Карсен Эдвардс и Венсан Пуарье разделили награду MVP 28-го тура Евролиги
Евролиги назвала MVP 28-го тура.
Награду разделили защитник «Баварии» Карсен Эдвардс и центровой «Анадолу Эфеса» Венсан Пуарье. Баскетболисты завершили свои матчи с PIR – 29.
Эдвардс добился этого звания во второй раз, Пуарье – в четвертый.
На счету Эдвардса 30 очков и 4 передачи в победной игре с «Црвеной Звездой».
Пуарье оформил дабл-дабл (18 + 13 подборов) в матче с «Виртусом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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