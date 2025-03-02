Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Петким Спора», «Меркезефенди» выиграл у «Галатасарая»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Петким Спора», «Меркезефенди» выиграл у «Галатасарая». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 18-1, Анадолу Эфес – 14-5, Тофаш – 14-5, Бешикташ – 14-5, Галатасарай – 11-8, Мерсин – 11-8, Бахчешехир – 10-9, Каршияка – 8-11, Тюрк Телеком – 8-11, Бурсаспор – 8-11, Бююкчекмедже – 8-11, Петким Спор – 8-11, Дарушафака – 6-13, Маниса – 6-13, Яловаспор – 4-15, Меркезефенди – 4-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.