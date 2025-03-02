Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Петким Спора», «Меркезефенди» выиграл у «Галатасарая»
Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Анадолу Эфес» потерпел поражение от «Петким Спора», «Меркезефенди» выиграл у «Галатасарая».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 18-1, Анадолу Эфес – 14-5, Тофаш – 14-5, Бешикташ – 14-5, Галатасарай – 11-8, Мерсин – 11-8, Бахчешехир – 10-9, Каршияка – 8-11, Тюрк Телеком – 8-11, Бурсаспор – 8-11, Бююкчекмедже – 8-11, Петким Спор – 8-11, Дарушафака – 6-13, Маниса – 6-13, Яловаспор – 4-15, Меркезефенди – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости