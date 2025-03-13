33 очка Микэла Бриджеса помогли «Никс» выиграть у «Портленда» в матче с овертаймом
Микэл Бриджес отличился в игре против «Блэйзерс».
Форвард стал самым результативным игроком на площадке в отсутствие разыгрывающего Джейлена Брансона, а также реализовал решающий трехочковый под сирену в овертайме, обеспечив победу «Нью-Йорка» (114:113).
На счету Бриджеса 33 очка, 4 подбора и 4 передачи. Форвард реализовал 13 из 21 броска с игры, 2 из 4 трехочковых и 5 из 6 штрафных.
О Джи Ануноби добавил 23 очка и 7 подборов.
Со стороны «Портленда» выделился разыгрывающий Скут Хендерсон, набравший 30 очков (10 из 16 с игры, 4 из 4 из-за дуги) за 37 минут со скамейки запасных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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