«Нью-Йорк» вырвал победу у «Мемфиса» благодаря 3-очковым Брансона и Ануноби на последней минуте
Матч в Мемфисе завершился в драматичной концовке.
«Никс» удалось вырвать победу у «Гризлис» благодаря 3-очковым Джейлена Брансона и О Джи Ануноби на последней минуте встречи.
В решающем владении на последних секундах Санта Альдама пытался добавить мяч после промаха Джа Морэнта, но тоже не попал.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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