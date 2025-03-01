«Нью-Йорк» вырвал победу у «Мемфиса» благодаря 3-очковым Брансона и Ануноби на последней минуте

Матч в Мемфисе завершился в драматичной концовке.

«Никс» удалось вырвать победу у «Гризлис» благодаря 3-очковым Джейлена Брансона и О Джи Ануноби на последней минуте встречи.

В решающем владении на последних секундах Санта Альдама пытался добавить мяч после промаха Джа Морэнта , но тоже не попал.